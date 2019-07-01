فنانون سعوديون يدشنون معرض جداريات بموسم جدة التاريخية

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يستمر موسم جدة التاريخية في عرض ورش العمل والمعارض والعروض التفاعلية التي تضمن استمتاع العائلات بصيفها في المملكة، ومن ذلك معرض “جداريات” الذي يعتبر جزءاً من مبادرة يقودها الفنانون، بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية، والمجلس الفني السعودي ومعرض فن جميل، ويقدم معرض “لن يقف الموج بعد رحيلك”. ويشتمل المعرض الرئيسي “عام / خاص” على سلسلة من المعروضات والمنحوتات والفيديو والصور الفوتوغرافية. إن معرض جداريات يعد من الوسائل التعبيرية التي نراها من حولنا بأشكال مختلفة ومتنوعة للتعبير بوسيلة مرئية على الجداريات ذات الطابع الجمالي عن أقوال شعرية أو مأثورات إجتماعية أو بعضاً من الحكم والأمثال. ويعتبر معرض “لن يقف الموج بعد رحيلك”، أحد معارض جداريات ، والذي يهدف إلى إزالة الفجوة في العلاقة المعقدة بين الفنانين وبيئتهم المحيطة والمجتمع الذي صاغ فن الشارع في المملكة العربية السعودية. كما يشجع معرض جاريات في موسم جدة التاريخية على المشاركة المستمرة مع حي البلد والأحياء المحيطة به. ومن الفنانين المحليين ذوي الشهرة والمشاركين في هذا المجال الفني المذهل، هناك الفنانة بسمة فلمبان المشرفه على المعرض، والتي حازت على عدد من الجوائز، وعرضت بعض أعمالها المتميزة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن للزوار الانغماس في هذا المعرض الفني الذي يقع في الساحة، بجوار رباط الخنجي ،