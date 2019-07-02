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عروض رقص المزمار الشعبي في موسم جدة التاريخية

عروض رقص المزمار الشعبي في موسم جدة التاريخية

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عروض رقص المزمار الشعبي في موسم جدة التاريخية

عروض رقص المزمار الشعبي في موسم جدة التاريخية
http://almnatiq.net/?p=746367
المناطق_جدة

يواصل موسم جدة التاريخية وبنجاح منذ بداية شهر يونيو استعراض تاريخ جدة العريق وتراثها الثقافي والفني. ويشتمل الموسم على مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية التي يقدمها الفنانون والموسيقيون المحليون والعالميون التي جذبت واستقطبت الزوار منذ بداية الموسم بعروض أثارت إعجابهم بما قدمت من مواهب وخبرات، وأحد هذه العروض هو عرض الرقص الشعبي المسمى “مزمار” والتي يؤديها فنانون محليون. يرجع اختيار اسم مزمار لهذا الرقص الفلكلوري لأداة العزف الشهيرة المزمار والمستخدمة والمعروفة في مدن الحجاز، والتي تقدم في جميع الاحتفالات والمناسبات السعيدة، ولا يكتمل أي احتفال بدونها؛ لذلك فمن النادر جدًا أن تجد حجازياً لا يمكنه العزف على آلة المزمار(الفلوت الشعبي). وتعد هذه العروض نشاطًا ترفيهيًا رائعًا للعائلات وللزوار من جميع الأعمار ليستمتعوا بالعروض الشيقة يوميًا طوال الموسم. ويمكنكم مشاهدة العروض بالقرب من منطقة المأكولات الحجازية في موسم جدة التاريخية، من الساعة 9:30 مساءً وحتى 11 مساءً حتى نهاية الموسم.

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