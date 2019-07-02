شاهد : سلالة غريبة من الظباء في روسيا

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رصد المصور الدنماركي الشهير “موغنز ترول” عددًا من اللقطات الفريدة لظبي “السايغا” الذي يتميز بأنفه الطويل غير العادي، في محمية ستيبنو الطبيعية في جنوب روسيا.

ونقلاً عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن أكثر ما يلفت الانتباه في ظبي السايغا هو أنفه الطويل الذي يتدلى من وجهه، حيث يغطي فمه لمنع دخول الغبار إلى رئتيه أثناء هجرته في الصيف.

وفي فصل الشتاء تعمل الأنف المتدلية الطويلة على تدفئة الهواء البارد قبل أن يدخل رئتيه، حيث يمكن لظبي السايغا أن يقطع مسافة ٦٢٠ ميلا أي ما يعدل ١٠٠٠ كم في اتجاه الجنوب للتزاوج.

ويقول المصور “ترول” : ” لقد كان حلمي منذ فترة طويلة أن ألتقط صورا لظباء السايغا ، وفي مايو من هذا العام ، قمت برحلة إلى محمية ستيبنو، وبالفعل التقطت العديد من الصور بعد أن تجمع مايقرب من ٣٠٠٠ ظبي، إنها مهددة بالإنقراض بسبب مطاردة الصيادين للحصول على قرونها”.