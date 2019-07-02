مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول ـ جندي ) (رجال) وللعنصر النسائي على رتبة (جندي).

مع ضرورة اصطحاب الآتي (رجال):

إحضار نموذج موعد المراجعة (يمكن طباعته عند الاستعلام عن نتيجة القبول) وإحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة مكبرة منها.

أساس شهادة المؤهل العلمي الذي تم التقدم على الوظيفة بموجبها (شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها – شهادة الدبلوم – شهادة البكالوريوس) مع عدد 2 صورة مصدقة منها من الجهة التعليمية الصادر منها أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فتصدق الصورة من وزارة التعليم.

إحضار صورة من شهادات الدورات التدريبية والمؤهلات والخبرات الإضافية التي تم تسجيلها بالموقع وإحضار نتيجة اختبار القدرات العامة قياس للمتقدمين على الوظائف العسكرية (جندي – جندي أول – عريف) وإحضار نتيجة اختبار القدرات العامة قياس الجامعيين للمتقدمين على وظيفة (وكيل رقيب).

أساس سجل الأسرة لوالد المتقدم، والذي يتضمن اسم والدة المتقدم وصورة منه (إحضار إثبات الأم في حال عدم إضافتها في سجل الأسرة للوالد “برنت من الأحوال”).

أساس سجل الأسرة للمتقدم في حال كونه متزوج وعدد 2 صورة منه وعدد (8) صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة، مقاس (4×6) كاشف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب خلف الصورة واحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

مع ضرورة اصطحاب الآتي (نساء):

إحضار نموذج موعد المراجعة (يمكن طباعته عند الاستعلام عن نتيجة القبول) وإحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة مكبرة منها.

أساس شهادة المؤهل العلمي الذي تم التقدم على الوظيفة بموجبها (شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها) مع عدد 2 صورة مصدقه منها من الجهة التعليمية الصادر منها أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فتصدق الصورة من وزارة التعليم وإحضار صورة من شهادات الدورات التدريبية والمؤهلات والخبرات الإضافية.

يجب إحضار نتيجة اختبار القدرات العامة قياس وصورة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة، والذي يتضمن اسم والد ووالدة المتقدمة.

وصورة من سجل الأسرة للمتقدمة في حال كونها متزوجة وإحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

سيكون الحضور للمتقدمات (نساء) بلجنة القبول والتسجيل بمقرها (بمركز التدريب النسائي للمديرية العامة للسجون بمدينة الرياض) بحي قرطبة الشرقي على طريق الرشد (خلف مركز صيانة هوندا) في تمام الساعة (7) صباحاً مع التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ (حسب تقويم أم القرى) والمعطى للمتقدمة عبر منصة (أبشر ـ التوظيف).

علماً بأن قبول المتقدمة مبدئي لا يعني قبولها نهائي وسيتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

يمنع منعاً باتاً دخول أجهزة الهاتف الجوال أو مايشابهها إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع دخول المرافقين (أياً كانت صلة القرابة).

وتعتذر لجنة القبول بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عن قبول أي متقدمة لم تحضر كامل المستندات المطلوبة في اليوم والتاريخ والوقت المحدد أو عدم الالتزام بالتعليمات الموضحة أعلاه.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول من خلال الرابط التالي:

https://jobs.moi.gov.sa/wps/portal/departments/jobs/job-result