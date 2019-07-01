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السويد و العتيبي يكرمان اللاعبون المميزون في بطولة مازدا الرياضية

السويد و العتيبي يكرمان اللاعبون المميزون في بطولة مازدا الرياضية
http://almnatiq.net/?p=746378
المناطق_جدة

بحضور الدوليان السابقان ابراهيم سويد و حسن العتيبي افتتحت بطولة مازدا الرابعة عشر لكرة القدم بجدة و التي يشرف عليها مكتب هيئة الرياضة بجدة و بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية و برعاية شركة الحاج حسين علي رضا و شركاه و التي تقام على ملاعب فايربول بشارع الامير سلطان وفي بداية المباراة ركل الكرة السيد تاكاموتو ممثل شركة مازدا اليابان اعلان انطلاق البطولة بتواجد الأستاذ فهد نعمان مدير التدريب بمازدا وجمعت المباراة فريقي مازدا و المرجان و انتهت بالتعادل الإيجابي باربعة أهداف لمثلها وسط تألق العديد من اللاعبين مما اثار حماسة النجمان سويد و العتيبي بتكريم اكثر من لاعب بجائزة أفضل لاعب في المباراة و قامت اللجنة بتوفير الجوائز و تكريمهم مع الضيفان علما ان البطولة يشارك فيها اثنا عشر فريقا قسمت على ثلاث مجموعات الأولى ضمت مازدا و المرجان و الاهلي كابيتال و مطعم أوغور و الثانية ملاعب البسمة و عطلات يزن و الأوروبي و تشيلسي و الثالثة مطعم الشرق الأوسط و حيوية العقارية و عصائر صحتك و مركز فن الإدراك للتدريب و كما اعتادت جماهير هذه المنافسات في صيف كل موسم ان تقدم اللجنة المنظمة الجوائز القيمه لها وعد المسئولين في شركة الحاج حسين علي رضا و شركاه ان يقدمو الكثير من المفاجئات لهم فقط ينتظرو تواجدهم كي يستمتعو بأجواء المباريات الحماسيه و الهدايا القيمة و ستستمر المباريات بشكل يومي من التاسعة مساء حتى الحادية عشر و النصف الى تاريخ الثالث عشر من شهر ذو القعدة ووضعت اللجنة المنظمة شعار #كورة_وبحر عنوانا لها هذا العام .

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