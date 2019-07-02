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هدف: تسجيل 145 ألف مشترك في برنامج تسعة أعشار لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

هدف: تسجيل 145 ألف مشترك في برنامج تسعة أعشار لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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هدف: تسجيل 145 ألف مشترك في برنامج تسعة أعشار لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

هدف: تسجيل 145 ألف مشترك في برنامج تسعة أعشار لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
http://almnatiq.net/?p=746396
المناطق_الرياض

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن تسجيل أكثر من 145 ألف مشترك في برنامج تسعة أعشار، الذي يهدف إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حزمة من الخدمات الإلكترونية، المتوفرة على الرابط: https://910ths.sa ، وذلك منذ إطلاق البرنامج في الثامن من أغسطس 2016 وحتى الآن.

وتوفر بوابة البرنامج المنصات الإلكترونية التالية: (فرصة، تجار، إمداد، بحر، كَنَف، زاد، أطوار، أبواب)، بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من خلق وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج، تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعددا من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

كما تشمل خدمات البرنامج، مسرعة لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة “تجار” لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، ومنصة “بحر” التي تجمع المستقلين مع أصحاب العمل لإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة، وكذلك منصة “فرصة” التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.

ويُعد برنامج “تسعة أعشار” أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذبا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.

 

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