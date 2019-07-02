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لندن: العثور على جثة رجل سقط من طائرة كينية بمطار هيثرو

لندن: العثور على جثة رجل سقط من طائرة كينية بمطار هيثرو
http://almnatiq.net/?p=746412
المناطق_وكالات

قالت الشرطة البريطانية إنه تم العثور داخل حديقة في لندن على جثة رجل يُعتقد أنه كان يسافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط الخاص بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية وهي في طريقها إلى مطار هيثرو.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنه تم استدعائها إلى منزل في كلافام بجنوب لندن يوم الأحد بعد العثور على الجثة. ومن المقرر إجراء فحص لجثة الرجل الذي لم يتم تحديد هويته.

وأضافت الشرطة في بيان “تعتقد الشرطة في هذه المرحلة أن الرجل كان يسافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط (صندوق العجلات) لطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها إلى مطار هيثرو”.

وتابعت “تم العثور على حقيبة وبعض المواد الغذائية في‭‭‭ ‬‬‬صندوق جهاز الهبوط فور وصول الطائرة إلى المطار”.

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