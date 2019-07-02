تفاصيل: وزارة الحج تدعو 952 متقدماً ومتقدمة لوظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

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دعت وزارة الحج والعمرة عن أسماء (952) متقدماً ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها خلال الفترة من 22/09/1440هــ لنهاية 24/09/1440 هـ، على موقعها الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة المقر الرئيسي بحسب الجدول المرفق بالإعلان ، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية .

وتؤكد وزارة الحج والعمرة انه قد دعت اكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية .

وعلى المعلن أسمائهم مراجعتهم للوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان واحضار الوثائق التالية للمطابقة: أصل الهوية الوطنية وأصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

أما الحاصلين على الدراجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة وزارة التعليم.

وقالت الوزارة: نود التأكيد على من لم يحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة سيعتبر ذلك بانه عزوفاً منه/منها عن رغبته في التوظيف.

وفيما يلي أسماء ومواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين:

https://media4.haj.gov.sa/uploads/news/interview%20appointment%20male.pdf

وفيما يلي أسماء ومواعيد المقابلة الشخصية للمرشحات:

https://media4.haj.gov.sa/uploads/news/interview%20appointment%20female.pdf