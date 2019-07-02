غرفة أبها ترحب بالوفد و تؤكد على أهمية العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة

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استضافت غرفة أبها وفد مجلس الشورى الذي يزور منطقة عسير برئاسة عضو المجلس اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي، حيث ألتقى خلالها بأعضاء مجلس المنطقة وعدد من المسؤولين بالإدارات الحكومية والقطاع الخاص، وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين مجلس الشورى ومجالس المناطق؛ لتعزيز العمل التكاملي بين مجلس الشورى ومجالس المناطق؛ في سبيل خدمة المواطن، وضم الوفد أعضاء مجلس الشورى: الدكتور عبد الله بن سليمان البلوي، جمال بن سداد الفاخري، خليفة بن أحمد الدوسري، الدكتور معدي بن محمد القحطاني، الدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان، الدكتور فايز بن عبد الله الشهري، عبد العزيز بن سعود المتحمي، فاطمة بنت فايز الشهري، سعد بن صالح السبتي، الدكتور علي بن محمد الشهراني، الدكتور هادي بن علي اليامي، الدكتور سعود بن ليلى الرويلي، الدكتور سعدون بن سعد السعدون، واللواء طيار ركن علي بن محمد العسيري. هذا واستقبل الوفد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام .

من جانبه رحب رئيس غرفة أبها الأستاذ حسن الحويزي نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة ومنسوبي الغرفة وقطاع الأعمال بعسير بوفد مجلس الشورى ، موضحاً أن مثل هذه الزيارة تأتي لتعزيز التعاون و إستمرارا للعمل المشترك بين مؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة العامة، ومؤكداً على حرص صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – أمير منطقة عسير- ، على أن مثل هذه الزيارات واللقاءات التي تعمل على تبادل الخبرات والمعلومات .

كما شدد الحويزي على أهمية العمل بروح الفريق الواحد مما سيؤدي بإذن الله إلى تحسين آليات العمل التنفيذي والمتابعة المستمرة على كافة المستويات ، مشيراً إلى ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله- ، من اهتمام ودعم لمناطق المملكة ومنها منطقة عسير لتحقيق ما نتطلع إليه جميعًا في ظل الرؤية الوطنية الشاملة 2030 م.