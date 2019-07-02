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البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=746424
المناطق_واس

أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بشدة اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص .
و جددت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لكافة الجهود والمساعي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي ، معربة عن تضامنها التام معها ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي .

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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي

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