أمين الجوف يناقش نسب إنجاز المشاريع مع روساء البلديات 

المناطق_محمد الحسن

التقى أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي بقاعة الاجتماعات بالأمانة رؤساء البلديات وقيادات الأمانة تم من خلالها مناقشة العديد من المحاور وكان أبرزها

مناقشة نسب الإنجاز ومدى إلتزام البلديات والأمانة بجدول المشاريع التنفيذية ومشاريع المبادرات وعرض خاص عن إيرادات البلديات والتأكيد على أهمية الاستثمار للمرحلة المقبلة،وناقش أمين المنطقة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن اجندة الاجتماع.

وأكد أمين المنطقة حرص الامانة والبلديات التابعة على إنجاز أعمالها بالوقت المحدد من مشاريع تنموية وغيرها .