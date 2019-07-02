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أمين الجوف يناقش نسب إنجاز المشاريع مع روساء البلديات 

أمين الجوف يناقش نسب إنجاز المشاريع مع روساء البلديات 
http://almnatiq.net/?p=746425
المناطق_محمد الحسن

التقى أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي   بقاعة الاجتماعات بالأمانة رؤساء البلديات وقيادات الأمانة تم من خلالها مناقشة العديد من المحاور وكان أبرزها
مناقشة نسب الإنجاز ومدى إلتزام البلديات والأمانة بجدول المشاريع التنفيذية ومشاريع المبادرات وعرض خاص عن إيرادات البلديات والتأكيد على أهمية الاستثمار للمرحلة المقبلة،وناقش أمين المنطقة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن اجندة الاجتماع.
وأكد أمين المنطقة حرص الامانة والبلديات التابعة على إنجاز أعمالها بالوقت المحدد من مشاريع تنموية وغيرها .

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