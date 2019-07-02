احدث الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بيلاروس
أبرز المواد
 قرقاش: من المهم مواصلة الحوار في السودان وتجنب التصعيد
أبرز المواد
 أمين الجوف يناقش نسب إنجاز المشاريع مع روساء البلديات 
أبرز المواد
 غرفة أبها ترحب بالوفد و تؤكد على أهمية العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة
أبرز المواد
 هدف: تسجيل 145 ألف مشترك في برنامج تسعة أعشار لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أبرز المواد
 تفاصيل: وزارة الحج تدعو 952 متقدماً ومتقدمة لوظائفها لإجراء المقابلات الشخصية
أبرز المواد
 لندن: العثور على جثة رجل سقط من طائرة كينية بمطار هيثرو
أبرز المواد
 قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون للاتفاق على اختيار كبار مسؤولي التكتل
أبرز المواد
 هل يستطيع ميسي و «10 خشبات» كسر عقدة البرازيل؟
أبرز المواد
 المملكة: مسلمي الروهينجا يهجّرون من وطنهم ليلقوا مصيرًا مجهولاً
أبرز المواد
 واشنطن تدين هجوم طالبان «الوحشي» في كابول
أبرز المواد
 وظائف لحملة الثانوية بقوات الدفاع الجوي السعودي
أبرز المواد
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بيلاروس

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بيلاروس

أبرز المواد
قرقاش: من المهم مواصلة الحوار في السودان وتجنب التصعيد

قرقاش: من المهم مواصلة الحوار في السودان وتجنب التصعيد

أبرز المواد
أمين الجوف يناقش نسب إنجاز المشاريع مع روساء البلديات 

أمين الجوف يناقش نسب إنجاز المشاريع مع روساء البلديات 

أبرز المواد
غرفة أبها ترحب بالوفد و تؤكد على أهمية العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة

غرفة أبها ترحب بالوفد و تؤكد على أهمية العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة

أبرز المواد

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بيلاروس

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بيلاروس
http://almnatiq.net/?p=746431
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس اليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس اليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

روابط ذات صلة

قرقاش: من المهم مواصلة الحوار في السودان وتجنب التصعيد

قرقاش: من المهم مواصلة الحوار في السودان وتجنب التصعيد
أمين الجوف يناقش نسب إنجاز المشاريع مع روساء البلديات 

أمين الجوف يناقش نسب إنجاز المشاريع مع روساء البلديات 
غرفة أبها ترحب بالوفد و تؤكد على أهمية العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة

غرفة أبها ترحب بالوفد و تؤكد على أهمية العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*