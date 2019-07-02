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جرائم الحوثي في اليمن.. مقتل مواطن رفض دفع “إتاوة” للانقلابيين بمحافظة البيضاء

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جرائم الحوثي في اليمن.. مقتل مواطن رفض دفع “إتاوة” للانقلابيين بمحافظة البيضاء

جرائم الحوثي في اليمن.. مقتل مواطن رفض دفع “إتاوة” للانقلابيين بمحافظة البيضاء
http://almnatiq.net/?p=746432
المناطق_وكالات

قتلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مواطنًا يمنيًا في نقطة تابعة لها في مديرية الشرية بمحافظة البيضاء.

وقال موقع “سبتمبر نت” نقلًا عن مصادر يمنية، إن نقطة حوثية أوقفت شاحنة يقودها المواطن عبدالله مثنى السلالي، وطالبته بدفع “إتاوة” لها، إلا أنه رفض طلب الانقلابيين، فأطلقوا النار عليه وسقط قتيلًا.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، استحدثت قبل يومين نقطة تفتيش في منطقة “آل حسين” بمديرية الشرية لغرض جمع إتاوات ومبالغ مالية من شاحنات النقل، واختلاسهم أموال ومبالغ باهظة، تحت مسمى جمارك.

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