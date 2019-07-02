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أول تعليق من مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرض له!

أول تعليق من مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرض له!
http://almnatiq.net/?p=746444
المناطق_أبها

أكدت إدارة مطار أبها الدولي، أن الحركة الجوية في المطار لم تتأثر وتسير بشكلها الطبيعي بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له فجر اليوم.

جاء ذلك في منشور على الصفحة الرسمية للمطار على موقع تويتر عقب الهجوم الحوثي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي؛ بأنه عند الساعة الثانية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء (00:35)، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح المالكي أن الهجوم الإرهابي أدّى إلى إصابة (9 أشخاص) من المدنيين؛ 8 منهم سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية، بإصابات جميعها مستقرة مبدئياً، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

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البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

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