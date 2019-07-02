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برنامج «ليالي خدمة المجتمع» بجامعة القصيم يقدم خدماته لنزلاء «دار الملاحظة ببريدة»

برنامج «ليالي خدمة المجتمع» بجامعة القصيم يقدم خدماته لنزلاء «دار الملاحظة ببريدة»

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برنامج «ليالي خدمة المجتمع» بجامعة القصيم يقدم خدماته لنزلاء «دار الملاحظة ببريدة»

برنامج «ليالي خدمة المجتمع» بجامعة القصيم يقدم خدماته لنزلاء «دار الملاحظة ببريدة»
http://almnatiq.net/?p=746458
المناطق_بريدة

قدمت عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم خدماتها التثقيفية والصحية والتوعوية لنزلاء “دار الملاحظة ببريدة”، ضمن برنامج «ليالي خدمة المجتمع»، وذلك خلال الزيارة التي نظمتها العمادة للدار يوم أمس الأحد الموافق 27/10/1440هـ، في إطار الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجال خدمة المجتمع.

وتضمنت الخدمات التي قدمتها العمادة لنزلاء الدار تنفيذ قسم المختبرات بكلية العلوم الطبية التطبيقية لأكثر من 100 اختبار للنزلاء تمثلت في قياس ضغط الدم والسكر وفحوصات فصائل الدم وفقر الدم، حيث تم الكشف عن حالة واحدة اشتباه بمرض السكر،  وحالة أخرى تمت متابعة علاجها بعد تشخيصها بفقر الدم منذ شهرين، كما قدمت كلية طب الأسنان خدماتها العلاجية والتثقيفية لـ27 مستفيد، تبين من خلالها وجود 6 حالات تحتاج إلى تدخل علاجي وتم اتخاذ اللازم.

كما قامت كلية الصيدلة من خلال مشاركتها باستهداف وتثقيف أسرتين مكونتين من ٢٧ شخصا من دار الملاحظة، وتبين وجود حالتين من حالات إدمان مخدر الحشيش، لديهما الرغبة في ترك هذا المخدر بعد الخروج من دار الملاحظة، وتم عمل الاستشارة والتثقيف لهم على انفراد من قبل المختصين.

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