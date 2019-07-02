إجراء أكثر من 143 ألف فحص مخبري في المختبر الإقليمي بنجران

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قالت صحة نجران أن المختبر الاقليمي وبنوك الدم أجرى منذ بداية العام الحالي 1440هـ أكثر من 143964 فحص شملت ( 7710 ) فحص لعينات أمراض الدم، ، و 1796 فحص للسموم والأدوية، وإجراء 28048 فحص للأمراض المعدية للمتبرعين ، و 9411 فحوصات جرثومية لمياه المنشئات، إضافة إلى إجراء 42332 فحص لهرمونات البالغين و9421 فحص لهرمونات حديثي الولادة، فيما بلغ عدد فحوصات الفيروسات 16327 فحص وفحص 16275 للنات و174 فحص (PCR) و12470 فحص الامصال، كما تم إجراء 2505 فحص لما قبل الزواج و وعمل 10696 فحصاً للعمالة الوافدة .

وفي نفس السياق بلغ عدد المتبرعين في حملات التبرع بالدم التي نفذتها صحة نجران بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 362 متبرع وذلك في جميع مستشفيات المنطقة تحت شعار ” تزويد الجميع بدم مأمون” ، حيث تم من خلال الحملات تعريف المتبرعين بفوائد وأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التبرع التطوعي لدى أفراد المجتمع. بالإضافة امكانية معرفة احتياج بنوك الدم من خلال تطبيق وتين http://onelink.to/wateenapp وحجز موعد للتبرع بالدم .