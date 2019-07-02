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القيادة تهنئ الرئيس لورنتينو كورتيزو بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية بنما

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القيادة تهنئ الرئيس لورنتينو كورتيزو بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية بنما

القيادة تهنئ الرئيس لورنتينو كورتيزو بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية بنما
http://almnatiq.net/?p=746466
المناطق _ واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس لورنتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية بنما.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية بنما الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس لورنتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية بنما.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية بنما الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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