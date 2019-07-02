مصر وفرنسا تنفذان تدريباً عسكرياً مشتركاً

المناطق _ وكالات

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم بدء فعاليات التدريب المشترك البحري الجوي مع الجانب الفرنسي ” رمسيس 2019 “، بمشاركة عناصر من القوات البحرية و الجوية والقوات الخاصة البحرية لكلا البلدين .

ويستمر التدريب البحري عدة أيام في مصر ويشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية ” شارل ديجول ” والمجموعة القتالية المصاحبة لها و عناصر من القوات الخاصة البحرية الفرنسية، إضافة إلى عدد من طائرات “رافال ” والمروحيات، فيما يشارك من الجانب المصري بتشكيل بحري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية بالإضافة إلى طائرات ” إف ” 16و ” رافــال ” .

ويشمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التي تسهم في توحيد المفاهيم العملياتية والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، وصقل مهارات أطقم القوات المشاركة وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والإستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.