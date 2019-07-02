ضبط مواد تجميل فاسدة ومجهولة المصدر بمشاغل وأسواق بسكاكا

الجوف _ محمد الحسن

ضمن الجولات الرقابة النسائية لأمانة منطقة الجوف تم ضبط مواد تجميل منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر تم من خلالها مصادرات جميع المواد ومخالفة المنشأة.

وأكدت الرقابة الصحية النسائية أن أسواق مستحضرات التجميل والمشاغل باتت تمتلئ بمنتجات من كريمات ومواد مغشوشة تحمل تركيزات كيميائية أعلى من الحد المسموح به. وقد وجه أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي الإداراة المعنية بمواصلة الرقابة وتطبيق العقوبات على كافة المخالفين دون تهاون بذلك لسلامة اسرنا والحفاظ على صحة المستهلك. وتهيب الأمانة بكل الفئات التي تتعامل مع منتجات المواد التجميلية ومستحضرات العناية الشخصية من التجار الموردين والمصدرين وأصحاب المصانع المحلية، الى التاكد من مطابقة المنتج للمواصفات وصلاحيته للإستهلاك قبل توزيعها في السوق وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك .