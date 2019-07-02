اتفاق استوكهولم المشؤوم مهد للحوثيين الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة ضد المملكة

المناطق - الرياض

تؤكد التقارير والمعطيات الأمنية والعسكرية أن المتمردين الحوثيين بدأو وبشكل مكثف في استخدام الطائرات المسيرة ضد الأهداف المدنية في المملكة وتحديداً بعد اتفاق استوكهولم المشؤوم.

ووفقاً لتلك المعطيات فإن ذلك الاتفاق المزعوم أخلى الجو وبشكل كبير للمتمردين بإدخال منظومة الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وبأعداد كبيرة بعد توقفت العمليات العسكرية في الحديدة برا وجوا التزاماً بالاتفاق الأممي المشؤوم.

وتحت نظر الأمم المتحدة ومنظماتها فإن توقف العمليات العسكرية في المحافظة مهد الطريق أمام إيران عبر موانئ الحديدة الثلاثة بإدخال الطائرات المسيرة بدون طيار نوع “مهاجر ١و٢، فطرس، ابابيل، شاهد” مع عشرات الخبراء الإيرانيين يتقدمهم المقدم “أبو حسين زيباري” وذلك لإعادة تجميع تلك الطائرات وتدريب المتمردين الحوثيين على استخدامها وضبط الإحداثيات والوقود والمادة المتفجرة الملصقة بها.

وحتى تكون تلك الطائرات بأمن عن استهداف طائرات التحالف لها قام المتمردين الحوثيين وبمساعدة من إيران من إنشاء مواقع تجميع وإطلاق في داخل الأحياء السكنية وتحديداً في العاصمة اليمنية صنعاء نظراً لكثرة السكان المدنيين في تلك الأحياء.

ويدل على ذلك تصريحات بعض قادة المتمردين الحوثيين بشن المزيد من الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة ضد الأعيان المدنية في المملكة في إشارة لامتلاكهم المئات من تلك الطائرات التي أدخلت تحت غطاء اتفاق استوكهولم المشؤوم.