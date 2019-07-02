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بلومبرج: أرامكو تستأنف الاستعدادات تمهيدا للطرح

بلومبرج: أرامكو تستأنف الاستعدادات تمهيدا للطرح

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بلومبرج: أرامكو تستأنف الاستعدادات تمهيدا للطرح

بلومبرج: أرامكو تستأنف الاستعدادات تمهيدا للطرح
http://almnatiq.net/?p=746492
المناطق - الرياض

نقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن مصادر مطلعة أن المملكة استأنفت الاستعدادات المرتبطة بالطرح العام الأولي لشركة “أرامكو” العملاقة، وذلك بعد أشهر من تعليقها.
وكشفت المصادر أن أرامكو، وهي أكثر شركة ربحية في العام، عقدت مؤخرا مباحثات مع مجموعة مختارة من البنوك الاستثمارية لبحث أدوارها المحتملة في عملية الطرح.

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