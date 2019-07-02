احدث الأخبار

لوحات الكترونية بالمشاريع الجاري تنفيذها بالجوف
منطقة الجوف
 بلومبرج: أرامكو تستأنف الاستعدادات تمهيدا للطرح
أبرز المواد
 اتفاق استوكهولم المشؤوم مهد للحوثيين الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة ضد المملكة
أبرز المواد
 برنامج حساب المواطن يتعامل مع 882 ألف طلب في الربع الثاني
أبرز المواد
 سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل سفير جمهورية تشاد لدى المملكة
أبرز المواد
 شاهد..التحالف العربي يلغي قصف أهداف استخدم الحوثي المدنيين دروعا بشرية حولها
أبرز المواد
 “الحج” تفتح باب الحجز لشركات حجاج الداخل يوم الخميس القادم
أبرز المواد
 ضبط مواد تجميل فاسدة ومجهولة المصدر بمشاغل وأسواق بسكاكا
منطقة الجوف
 مصر وفرنسا تنفذان تدريباً عسكرياً مشتركاً
أبرز المواد
 القيادة تهنئ الرئيس لورنتينو كورتيزو بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية بنما
أبرز المواد
 برنامج «ليالي خدمة المجتمع» بجامعة القصيم يقدم خدماته لنزلاء «دار الملاحظة ببريدة»
منطقة القصيم
 إجراء أكثر من 143 ألف فحص مخبري في المختبر الإقليمي بنجران
منطقة نجران
لوحات الكترونية بالمشاريع الجاري تنفيذها بالجوف

لوحات الكترونية بالمشاريع الجاري تنفيذها بالجوف

منطقة الجوف
بلومبرج: أرامكو تستأنف الاستعدادات تمهيدا للطرح

بلومبرج: أرامكو تستأنف الاستعدادات تمهيدا للطرح

أبرز المواد
اتفاق استوكهولم المشؤوم مهد للحوثيين الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة ضد المملكة

اتفاق استوكهولم المشؤوم مهد للحوثيين الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة ضد المملكة

أبرز المواد
برنامج حساب المواطن يتعامل مع 882 ألف طلب في الربع الثاني

برنامج حساب المواطن يتعامل مع 882 ألف طلب في الربع الثاني

أبرز المواد

لوحات الكترونية بالمشاريع الجاري تنفيذها بالجوف

لوحات الكترونية بالمشاريع الجاري تنفيذها بالجوف
http://almnatiq.net/?p=746498
الجوف _ محمد الحسن

شرعت أمانة منطقة الجوف في تجهيز لوحات إلكترونية لجميع المشاريع الجاري تنفيذها.
وأكد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي الى ضرورة تعميم اللوحات الالكترونية على جميع البلديات بمنطقة الجوف تأكيداً للشفافية والحرص على متابعة إنجاز المشاريع بجميع المدن.
وأضاف الغامدي أن هذه اللوحات توضح بداية انطلاق العمل بالمشروع والفترة المتبقية لانجازه  وقيمة العقد، وأكد الغامدي أن هذه الخطوة تهدف من خلالها الأمانة إلى إشراك المجتمع بالوقوف على معدلات ‘نجاز المشاريع خلال الفترة المحددة .

روابط ذات صلة

ضبط مواد تجميل فاسدة ومجهولة المصدر بمشاغل وأسواق بسكاكا

ضبط مواد تجميل فاسدة ومجهولة المصدر بمشاغل وأسواق بسكاكا
أمين الجوف يناقش نسب إنجاز المشاريع مع روساء البلديات 

أمين الجوف يناقش نسب إنجاز المشاريع مع روساء البلديات 
الجوف.. سياحة البساتين والتاريخ والتراث

الجوف.. سياحة البساتين والتاريخ والتراث

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*