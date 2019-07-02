لوحات الكترونية بالمشاريع الجاري تنفيذها بالجوف

الجوف _ محمد الحسن

شرعت أمانة منطقة الجوف في تجهيز لوحات إلكترونية لجميع المشاريع الجاري تنفيذها.

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي الى ضرورة تعميم اللوحات الالكترونية على جميع البلديات بمنطقة الجوف تأكيداً للشفافية والحرص على متابعة إنجاز المشاريع بجميع المدن.

وأضاف الغامدي أن هذه اللوحات توضح بداية انطلاق العمل بالمشروع والفترة المتبقية لانجازه وقيمة العقد، وأكد الغامدي أن هذه الخطوة تهدف من خلالها الأمانة إلى إشراك المجتمع بالوقوف على معدلات ‘نجاز المشاريع خلال الفترة المحددة .