الهيئة الملكية بالجبيل تقيم ملتقى اشتراطات الرقابة الصحية بمراكز التزيين النسائي في مركز التنمية الصناعي

المناطق _ الجبيل الصناعية

أقامت الهيئة الملكية بالجبيل متمثلة بإدارة خدمات الأملاك ملتقى لصاحبات مراكز التزين النسائي بمدينة الجبيل الصناعية يوم الثلاثاء الموافق 22/10/1440هـ ، بمركز التنمية الصناعي والفرع النسائي بمحلة القدس بعنوان ( اشتراطات الرقابة الصحية بمراكز التزيين النسائي ).

ويهدف الملتقى إلى رفع المستوى الصحي والدور التوعوي في متابعة العمل داخل مراكز التزيين النسائي والاهتمام بالكشف عن الممارسات الصحية الخاطئة ، والتأكيد على عدم استعمال المنتجات مجهولة المصدر والغير مصرحة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء ولرفع وتحسين جودة الخدمة المقدمة بالمدينة وإصدار بطاقات صحية للعاملات.

بالإضافة إلى التشديد على أهمية التدريب ودوره الفعال في رفع الوعي الصحي لتلافي الممارسات الصحية الخاطئة بمراكز التزين النسائي والتأكيد على أهمية التعاون بين صاحبات مراكز التزيين والجهاز الرقابي الصحي حتى يتحقق الوعي الصحي ويتم بذلك تفعيل الشراكة المجتمعية بالمدينة.

هذا وتضمن الملتقى تقديم محاضرة توعية بعنوان أين المخاطر الخفية للأستاذة فرح الغريب وهي استشارية بيئية وصحة عامة تابعة لمركز اتقان واختيار بالدمام.