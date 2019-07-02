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وزارة العمل والتنمية تعتمد مرض التصلب المتعدد ضمن الأمراض المشمولة بنظام الرعاية

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وزارة العمل والتنمية تعتمد مرض التصلب المتعدد ضمن الأمراض المشمولة بنظام الرعاية

وزارة العمل والتنمية تعتمد مرض التصلب المتعدد ضمن الأمراض المشمولة بنظام الرعاية
http://almnatiq.net/?p=746516
الدمام - عبدالله السعيدي

اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المصابين بمرض التصلب المتعدد من الأمراض المشمولة بنظام الرعاية والتنمية الاجتماعية برقم الإعاقة (5416) ويحصلون على ما تقدمه الدولة من إعانات مادية ومعنوية مثل الإعفاء من رسوم تأشيرات الاستقدام والرسوم الحكومية وجميع المميزات الأخرى التي يتمتع بها الأشخاص ذوي الإعاقة .

واوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية فاطمة الزهراني أن هذا الاعتماد جاء نتيجة تجاوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع ما رفعته جمعية أرفئ لتصنيف هذا المرض ضمن الأمراض المسببة للإعاقة ويعد هذا التصنيف انتصاراً للمصابين بهذا المرض حيث أنهم يعانون من اعراض عديدة قد تصل إلى فقدان الحركة ويحتاجون للإعانات التي تقدمها الدولة حفظها الله أسوة ببقية المرضى ذوي الإعاقة .

واضافت الزهراني إن هذا التصنيف سيكون له أثر إيجابي على جميع المصابين في جميع أنحاء المملكة وسيحسن من حياتهم اليومية من خلال حصولهم على هذه الإعانات وكذلك الأجهزة الطبية التي يحتاجونها .

ورفعت الزهراني نيابة عن جميع المرضى المصابين شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمونه للمصابين من دعم ومساندة كما قدمت الشكر لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية على الموافقة على تصنيف هذا المرض ضمن الأمراض التي تستحق الإعانة .

وتُقدم جمعية أرفئ للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية خدماتها للمصابين وتوفر لهم بعض الأجهزة الطبية التي يحتاجونها بالإضافة لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم نتيجة الإصابة وتهيئتهم نفسياً للتكيف مع وضعهم الجديد بعد الإصابة . 

ويعتبر التصلب اللويحي أو التصلب المتعدد من الأمراض المنتشرة حيث يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإنهاك إذ يقوم جهاز المناعة في الجسم بإتلاف الغشاء المحيط بالأعصاب مما يؤثر على عملية الاتصال ما بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم وفي نهاية المطاف قد تصاب الأعصاب نفسها بالضرر ويعاني المريض من اعراض مختلفة حسب الأعصاب المصابة وشدّة الإصابة ففي الحالات الصعبة يفقد مرضى التصلب اللويحي القدرة على المشي أو الكلام أحيانا ومن الصعب تشخيص المرض في مراحله الأولى لأن الأعراض غالباً تظهر ثم تختفي لعدة أشهر ، وقد يصيب المرض الأشخاص في أي عمر لكن يبدأ بالتطور في سن ما بين     20-40 عاماً، كما أن المرض يصيب النساء بشكل أكبر من الرجال.

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