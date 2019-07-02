مدير جامعة القصيم يزور النادي الصيفي بالجامعة ويطلع على الأنشطة والمسابقات المقدمة

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زار معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، مساء أمس الإثنين 28 شوال 1440هـ، مقر فعاليات النادي الصيفي المقامة بالصالات الرياضية بالمدينة الجامعية، حيث اطلع معاليه على الجهود التي يقوم بها منسوبو عمادة شؤون الطلاب، والبرامج المختلفة والأنشطة المتنوعة المقدمة للمشتركين بالنادي، وأشاد بما يقدمه فريق العمل المشارك لاستثمار فترة الإجازة الصيفية للطلاب من مختلف المراحل التعليمية فيما ينفعهم في مستقبلهم وينفع بهم دينهم ووطنهم.

حيث بدأ النادي في مطلع أسبوعه الثالث، بإطلاق فعالية «الرياضات الذهنية» لرياضات العقل، والتي تهدف إلى تنمية المهارات الذهنية والتفكير المنطقي، بالإضافة إلى زيادة التركيز واسترجاع المعلومات، وذلك من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة التي يقدمها، بالإضافة إلى دورات الدفاع عن النفس ودورة تعليم ركوب الخيل، كما أن هذه المهارات تأتي إلى اكتشاف الموهوبين وذوو القدرات العقلية العالية لجميع المسجلين بالنادي الصيفي من خلال برامج دقيقة تعرض على الطالب في دقائق معدودة وفق مسائل ومسابقات محدودة بزمن معين ووفق عمره الزمني، بعد ذلك يتم عمل تصفيات أولية وفق لجنة التحكيم ووفق مراحل متعددة، وعلى إثرها يتم ترشيح المجتازين لاستكمال البرنامج حتى التصفيات النهائية، وبدورها تقوم عمادة شؤون الطلاب بجامعة القصيم على تطوير وتأهيل الفائزين والمقتدرين حتى يكونوا قادرين على رفع اسم الجامعة والمنطقة والمملكة العربية السعودية بالمحافل الدولية.