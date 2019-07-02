كأول إدارة تعليم بالمملكة.. تعليم عنيزة توقع عقدا بـ 16 مليون ريال لتغطية جميع المدارس بكاميرات المراقبة

المناطق - عنيزة

تحت رعاية سعادة محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، وقعت إدارة تعليم عنيزة، صباح اليوم الثلاثاء بمكتب المحافظ، عقدًا لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة لجميع مدارس “البنين – والبنات”، البالغ عددها 140 مبنى تعليمي، مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بمبلغ 16 مليون وستمائة ريال، لتصبح بذلك أول إدارة تعليم بالمملكة تغطي جميع المدارس بكاميرات المراقبة.

ويهدف المشروع لاستغلال التقنية الحديثة لسلامة الطلاب والطالبات والتعاون مع الجهات الأمنية في حماية المباني التعليمية، حيث وقع العقد من جانب الإدارة سعادة مدير التعليم بالمحافظة محمد بن سليمان الفريح، مع ممثل الشركة المنفذة، في حضور رئيس بلدية عنيزة المهندس خلف العتيبي، وعدد من القيادات الأمنية، وأعضاء لجنة أهالي عنيزة.

وقال سعادة محافظ عنيزة عقب توقيع العقد: “إننا نفتخر بما تحقق اليوم من إنجازا يحسب لإدارة تعليم عنيزة وحرصها على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب”، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع في الحفاظ على الأمن والسلامة والاستفادة من التقنية بما يخدم الجهات الأمنية “الشرطة، والدفاع المدني، والمرور”، مباركا هذا التوجه للاستفادة من التقنية في اكتشاف المخاطر.

وأشاد “السليم” بتميز إدارة تعليم عنيزة التي تخلصت من قبل من كافة المباني المستأجرة، حيث تؤكد هذا الخطوات المتتابعة على حرص الإدارة على سلامة الطلبة، وتوفير أجود الخدمات لهم، مقدما جزيل شكره لسعادة مدير التعليم على عمله ومتابعته وكافة فريق العمل.

من جانبه، أكد مدير تعليم عنيزة أن هذا المشروع يأتي لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة في المباني التعليمية، ويشمل جميع مدارس البنين والبنات، انطلاقا من حرص التعليم على التعاون مع الجهات الأمنية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن العمل على جانب الأمن والسلامة يتم بشقين، الأول رقابي بالتدريب والتأهيل والتعريف بوسائل الأمن والسلامة والدفاع المدني لأكبر التجمعات البشرية بالمدارس، والأخر وقائي ويعنى بخطط السلامة والإخلاء بشكل مجدول ومستمر.

وأضاف مدير تعليم عنيزة أن هذا المشروع يتم بفضل من الله تعالى، ثم بجهود القيادة الحكيمة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو لي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله – وبمتابعة دائمة ودعم وتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، وبحرص من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل شيخ.