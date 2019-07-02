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الوطنية للتوزيع تؤكد أنها لازالت مستمرة لأداء رسالتها لخدمة القارئ والمتابع للصحافة

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إشارة إلى ماتم تداوله حول موضوع توقف الشركة عن مهمة توصيل الجرائد لبعض المحافظات

الوطنية للتوزيع تؤكد أنها لازالت مستمرة لأداء رسالتها لخدمة القارئ والمتابع للصحافة

الوطنية للتوزيع تؤكد أنها لازالت مستمرة لأداء رسالتها لخدمة القارئ والمتابع للصحافة
http://almnatiq.net/?p=746558
المناطق - متابعات

أوضحت الشركة الوطنية للتوزيع، تفاصيل الخطابات المتداولة بشأن إيقاف عملها في بعض المناطق.

وقالت: “إشارة إلى ماتم تداوله حول موضوع توقف الشركة الوطنية للتوزيع عن مهمة توصيل الجرائد لبعض المحافظات وما صاحب ذلك من تعليقات جانبها الصواب، تود الشركة أن تؤكد أنها لازالت مستمرة لأداء رسالتها لخدمة القارئ والمتابع للصحافة، إيمانًا منها بدور الصحف في خدمة الوطن ونقل الصورة الحقيقة له”.

وأكدت أنها تقوم حاليًا بإعادة هيكلة خطوط التوزيع وبعض فروعها بالمناطق بما يضمن استمرار وصول الصحف لجميع القراء والمتابعين دون تكبد الشركة للخسائر.

يشار إلى أن توضيح الشركة جاء بعد الإثارة التي تسبب فيها خطابها المتداول عن إيقافها للتوزيع في بعض المناطق.

 

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