غرفة الشرقية تطلق مبادرتها الوطنية لتأهيل 3000 شاب وشابة بباكورة برامجها بعنوان “التسويق الرقمي”

الدمام - منال الدوسري

اطلقت غرفة الشرقية أمس الاثنين 1 يوليو 2019 مبادرتها الوطنية لتدريب وتأهيل 3000 طالب عمل ، للعمل في مجالات معينة في القطاع الخاص ، وذلك استكمالا لمبادرتها في العام الماضي 2018 والتي تم من خلالها تأهيل وتدريب 3000 طالب عمل لشغل وظائف عدة في 12 نشاطا اقتصاديا كان مجلس الوزراء قد اقر بقصرها على المواطنين السعوديين ، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.

وانطلقت المبادرة التي تحمل عنوان (مبادرة غرفة الشرقية لتأهيل وتدريب طالبي العمل 2019)، بباكورة برامجها الستة بعنوان “التسويق الرقمي“ وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة بندر بن رفيع الجابري ، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، والأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، واخصائي خدمة العملاء من “هدف” علي بن سعود الفايز، ،حيث قدم مستشار التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية عماد بن علي اشرم وذلك بمقر الغرفة الرئيس.

وشهد البرنامج مشاركة كبيرة من المتدربين حيث سجل البرنامج تفاعلا مميزا مع محاور البرنامج من قبل المتدربين الذين حرصوا على التسجيل في البرنامج وحضور عدد ساعات اليوم الأول.

وتتضمن المبادرة الجديدة تنفيذ برامج تطويرية لدعم الكوادر البشرية السعودية ، وتزويدهم بالمهارات والمعارف المطلوبة وتهيئتهم لمواكبة تطلعات قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 .

ويستعرض برنامج “التسويق الرقمي” على مدار ثلاثة أيام عدة محاور يتمثل المحور الأول ( أهمية التسويق الرقمي )، ويتم خلاله دراسة أدوات التسويق الرقمي الرئيسية وفروعها ، وأنواع الشخصيات المستهدفة على الانترنت ،وتحديد نمط وطريقة التواصل مع كل شخصية، وأقسام التسويق من خلال محركات البحث ، وتهيئة الموقع طبقاً لمعاير محركات البحث SEO. وكيفية البحث عن الكلمات الرئيسية.

أما المحور الثاني فيتناول (أدوات تصميم وتنفيذ الحملات الإعلانية على الإنترنت) ، ويتعرف المشاركون في البرنامج على كيفية إنشاء وتصمم صفحة إعلان مذهلة على الانترنت ، وكيفية تصميم (بانرات) إعلانية احترافية ثابتة أو متحركة ، أو احترافية متجاوبة ، في حين يبحث البرنامج في المحور الثالث (إعداد وإنشاء الإعلانات الرقمية على Google) ، ومن خلاله يتم التعرف على كيفية ربط الموقع بجوجل اتلاتيك ، والتعريف بتطبيق إعلانات جوجل ، وأقسام الإعلانات الرقمية ، وكيفية التخطيط والتأسيس لحملة إعلانية على شبكات Google الإعلانية ، وإعداد التقارير الشهرية عن الحملات ، Google Ads، وكيفية كتابة نص اعلاني جاذب في ‏اعلانات Google… ويلي دراسة بحث خطوات ما بعد الدورة وكيفية الاستفادة منها ، والفرص المتاحة أمام الشباب السعوديين.