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كوادر شابة تدفع العمل البلدي بأمانة منطقة المدينة المنورة

كوادر شابة تدفع العمل البلدي بأمانة منطقة المدينة المنورة

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كوادر شابة تدفع العمل البلدي بأمانة منطقة المدينة المنورة

كوادر شابة تدفع العمل البلدي بأمانة منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=746570
المناطق - المدينة المنورة

أصدر أمين منطقة المدينة المنورة المكلف الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز التويجري عددا من القرارات الإدارية تقضي بتكليف عدد من الوكلاء والمدراء في أمانة منطقة المدينة المنورة وتدوير الموظفين بين وكالات الأمانة . وتهدف التشكيلات الجديدة لتجديد الطاقات والاستفادة من الكوادر الشابة بالأمانة والبلديات التابعة لها وضخ دماء جديدة ، وتهيئة الصف الثاني من القيادات.

والعمل جاري على تمكين الشباب مع أهمية  استفادتهم من الخبرات السابقة في مجال العمل .

وقد شملت القرارات :-

  • تكليف المهندس / أكرم بن صالح العلوني وكيلاً للأمين للتعمير والتنمية العمرانية.
  • تكليف الأستاذ / محمد بن عبدالله عبدربه وكيلاً للأمين لضبط الجودة الشاملة
  • تكليف الأستاذ / عبدالله بن محمد آل طالع مديراً عاماً لشئون البلديات الفرعية والضواحي.

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