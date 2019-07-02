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“التوطين والتطوع” في ندوة بتنمية الدرب غداً

“التوطين والتطوع” في ندوة بتنمية الدرب غداً
http://almnatiq.net/?p=746576
الدرب - فضة عطيف

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الدرب مساء غد ندوة تحت عنوان ” التوطين والتطوع” بحضور محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني , وذلك بالمركز الحضري بالمحافظة.
وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالدرب ماجد بن علي العتودي أن الندوة ستنفذ بمشاركة نخبة من منسوبي بنك التنمية وغرفة جازان والضمان الاجتماعي والموارد البشرية ومركز التنمية الاجتماعية بجازان وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرنامج والتوطين بالمنطقة , بهدف التعريف بمفهوم التوطين واستعراض الخطط والبرامج والآليات التي ستنفذها تلك الجهات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في مجال توظيف شباب وفتيات الوطن وتمكينها من الحصول على أفضل الفرص الوظيفية بسوق العمل.
ودعا العتودي أهالي المحافظة ومنطقة جازان بوجه عام للحضور والاستفادة من الندوة , سائلاً الله تعالى العون والتوفيق لتحقيق الأهداف المرجوة وكل ما يعود بالخير والفائدة على الفرد والمجتمع.

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