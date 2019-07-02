مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي

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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة تسعة مدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، ودعم جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.