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سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن

سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن

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سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن

سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن
http://almnatiq.net/?p=746627
المناطق - خالد الضبيبي
استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن في مكتبه اليوم، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن سمو الأمير مرعد بن رعد.
واطلع السفير، الأمير مرعد على أهم ماتقدمه المملكة وجميع مؤسساتها الحكومية والأهلية من خدمات وتجهيزات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن من ذوي الإعاقة خلال موسم الحج لهذا العام، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين – حفظهما الله – في بذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

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