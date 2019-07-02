بلدية الجبيل تزيل 78 لوحة مخالفة و 22 مظلة وهنجر و 66 معدة وشاحنة ضمن حملة معالجة التشوه البصري

تواصل بلدية محافظة الجبيل حملاتها الشاملة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في كافة أنحاء المحافظة، حيث نفذت مؤخرا حملة لمعالجة كافة مظاهر التشوه البصري في المحافظة، والتي تأتي استكمالاً لبرنامج التشوه البصري ضمن حملات البلدية لإزالة السيارات العشوائية والملصقات واللوحات الإعلانية المخالفة والمشوهة للمظهر العام على أعمدة الإنارة أو الإشارات المرورية وعلى الأرصفة، يأتي ذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري «تحسين المشهد الحضري كذا_أحلى التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية تقوم بحملة لإزالة المعدات الثقيلة والشاحنات والتي بلغت 66 معدة وشاحنة والمتواجد على شارع المدينة المنورة وشارع الملك فهد والتي تشوه لمظهر العام، كما قامت البلدية بإزالة أكثر من 340 متر طولي من الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وكذلك تم ازالة 78 لوحة من اللوحات الإعلانية المخالفة والمشوهة للمظهر العام ومعالجة وضع الباعة الجائلين، كذلك تم إزالة 22 مظلة وهنجر في المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء والنظافة بشكل عام وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، بالإضافة إلى ردم تجمعات مياه الأمطار بالأحياء السكنية بالمحافظة وفق برنامج زمني حيث تم دفن 9 تجمعات مائية، مؤكدا بأن العمل لا يزال جاري حتى الانتهاء منها.

ودعا رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف الدويش جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية لتحقيق الأهداف المنشودة للمحافظة النظافة العامة وتحسين المشهد الحضري للمدينة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية من خلال مركز (940)