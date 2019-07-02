احدث الأخبار

بلدية الجبيل تزيل 78 لوحة مخالفة و 22 مظلة وهنجر و 66 معدة وشاحنة ضمن حملة معالجة التشوه البصري
المنطقة الشرقية
 امير الشماليه : قطاع السياحة والتراث الوطني أحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن
محليات
 مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي
أبرز المواد
 مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 604 ألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2019م
أبرز المواد
 بدء المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل مطلع شهر ذي القعدة
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على الاستعدادات لإقامة مهرجان الورد والفاكهة
أبرز المواد
 فرع هيئة حقوق الانسان بحائل يقيم ورشة عمل مع دار الملاحظة الاجتماعية
منطقة حائل
 الجبير يلتقي عدداً من الصحفيين من أبرز وسائل الإعلام اليابانية
أبرز المواد
 “البيئة” تنشئ مركزاً لإنتاج الأعداء الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية
أبرز المواد
 بقرار وزير الصحة .. تمديد تكليف القحطاني مديراً لصحة بيشة
مجتمع المناطق
 أمير منطقة الجوف يشهد توقيع اتفاقية بين غرفتي الجوف والقريات وشركة تراثنا للمسؤولية المجتمعية
أبرز المواد
بلدية الجبيل تزيل 78 لوحة مخالفة و 22 مظلة وهنجر و 66 معدة وشاحنة ضمن حملة معالجة التشوه البصري

بلدية الجبيل تزيل 78 لوحة مخالفة و 22 مظلة وهنجر و 66 معدة وشاحنة ضمن حملة معالجة التشوه البصري

المنطقة الشرقية
امير الشماليه : قطاع السياحة والتراث الوطني أحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030

امير الشماليه : قطاع السياحة والتراث الوطني أحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030

أبرز المواد
سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن

سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن

محليات
مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي

مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي

أبرز المواد

بلدية الجبيل تزيل 78 لوحة مخالفة و 22 مظلة وهنجر و 66 معدة وشاحنة ضمن حملة معالجة التشوه البصري

بلدية الجبيل تزيل 78 لوحة مخالفة و 22 مظلة وهنجر و 66 معدة وشاحنة ضمن حملة معالجة التشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=746634
المناطق - الجبيل
الجبيل – المناطق

تواصل بلدية محافظة الجبيل حملاتها الشاملة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في كافة أنحاء المحافظة، حيث نفذت مؤخرا حملة لمعالجة كافة مظاهر التشوه البصري في المحافظة، والتي تأتي استكمالاً لبرنامج التشوه البصري ضمن حملات البلدية لإزالة السيارات العشوائية والملصقات واللوحات الإعلانية المخالفة والمشوهة للمظهر العام على أعمدة الإنارة أو الإشارات المرورية وعلى الأرصفة، يأتي ذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري «تحسين المشهد الحضري كذا_أحلى  التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية تقوم بحملة لإزالة المعدات الثقيلة والشاحنات والتي بلغت 66 معدة وشاحنة والمتواجد على شارع المدينة المنورة وشارع الملك فهد والتي تشوه لمظهر العام، كما قامت البلدية بإزالة أكثر من 340 متر طولي من الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وكذلك تم ازالة 78 لوحة من اللوحات الإعلانية المخالفة والمشوهة للمظهر العام ومعالجة وضع الباعة الجائلين، كذلك تم إزالة 22 مظلة وهنجر في المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء والنظافة بشكل عام وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، بالإضافة إلى ردم تجمعات مياه الأمطار بالأحياء السكنية بالمحافظة وفق برنامج زمني حيث تم دفن 9 تجمعات مائية، مؤكدا بأن العمل لا يزال جاري حتى الانتهاء منها.

ودعا رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف الدويش جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية لتحقيق الأهداف المنشودة للمحافظة النظافة العامة وتحسين المشهد الحضري للمدينة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية من خلال مركز  (940)

روابط ذات صلة

غرفة الشرقية تطلق مبادرتها الوطنية لتأهيل 3000 شاب وشابة بباكورة برامجها بعنوان “التسويق الرقمي”

غرفة الشرقية تطلق مبادرتها الوطنية لتأهيل 3000 شاب وشابة بباكورة برامجها بعنوان “التسويق الرقمي”
الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي السلام بالعوامية

الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي السلام بالعوامية
أرامكو السعودية تعزز توجهها التقني بشراكة بحثية مع “بيكر هيوز جنرال إلكتريك”

أرامكو السعودية تعزز توجهها التقني بشراكة بحثية مع “بيكر هيوز جنرال إلكتريك”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*