احدث الأخبار

مدير تعليم الحدود الشمالية يوجه بحصر المباني المستأجرة بالمنطقه ووضع خطة زمنيه للتخلص منها
منطقة الحدود الشمالية
 بلدية الجبيل تزيل 78 لوحة مخالفة و 22 مظلة وهنجر و 66 معدة وشاحنة ضمن حملة معالجة التشوه البصري
المنطقة الشرقية
 امير الشماليه : قطاع السياحة والتراث الوطني أحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن
محليات
 مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي
أبرز المواد
 مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 604 ألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2019م
أبرز المواد
 بدء المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل مطلع شهر ذي القعدة
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على الاستعدادات لإقامة مهرجان الورد والفاكهة
أبرز المواد
 فرع هيئة حقوق الانسان بحائل يقيم ورشة عمل مع دار الملاحظة الاجتماعية
منطقة حائل
 الجبير يلتقي عدداً من الصحفيين من أبرز وسائل الإعلام اليابانية
أبرز المواد
 “البيئة” تنشئ مركزاً لإنتاج الأعداء الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية
أبرز المواد
 بقرار وزير الصحة .. تمديد تكليف القحطاني مديراً لصحة بيشة
مجتمع المناطق
مدير تعليم الحدود الشمالية يوجه بحصر المباني المستأجرة بالمنطقه ووضع خطة زمنيه للتخلص منها

مدير تعليم الحدود الشمالية يوجه بحصر المباني المستأجرة بالمنطقه ووضع خطة زمنيه للتخلص منها

منطقة الحدود الشمالية
بلدية الجبيل تزيل 78 لوحة مخالفة و 22 مظلة وهنجر و 66 معدة وشاحنة ضمن حملة معالجة التشوه البصري

بلدية الجبيل تزيل 78 لوحة مخالفة و 22 مظلة وهنجر و 66 معدة وشاحنة ضمن حملة معالجة التشوه البصري

المنطقة الشرقية
امير الشماليه : قطاع السياحة والتراث الوطني أحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030

امير الشماليه : قطاع السياحة والتراث الوطني أحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030

أبرز المواد
سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن

سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن

محليات

مدير تعليم الحدود الشمالية يوجه بحصر المباني المستأجرة بالمنطقه ووضع خطة زمنيه للتخلص منها

مدير تعليم الحدود الشمالية يوجه بحصر المباني المستأجرة بالمنطقه ووضع خطة زمنيه للتخلص منها
http://almnatiq.net/?p=746637
عرعر - خالد الضبيبي

تفقد مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية أ-عثمان العثمان عدداً من المدارس المستأجرة في أحياء النسيم والفيصلية والناصرية في مدينة عرعر للطلاع على مدى صلاحيتها ومناسبتها لتكون بيئة تعليمية جيدة ووجه العثمان بحصر المباني المستأجرة وبرمجة مشاريعها وسرعة طرحها وضرورة وضع خطة زمنية للتخلص من المباني المستأجرة في المنطقة إنطلاقاً من توجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لتطوير وتحسين البيئة التعليمية بما يتوافق مع أهداف الرؤية وأهدافها ومستهدفاتها لتكون مكاناً جاهزاً لمواكبة مهارات القرن العشرين في رفع مستوى التنافسية بينها ولتعزيز مهارات الإبداع والإبتكار وأوضح العثمان أن المدرسة مسؤولة في إكساب الطلاب والطالبات القيم السليمة المتوافقة مع القيم الإسلامية لمواكبة غايات الرسالة المحميدية الوسطية و لابد ان تكون المدرسة متهيئة لاستقبال طلاب وطالبات العلم والمعلمين والمعلمات تتوافر فيه الإشتراطات الجيدة صحيا وحديثا ومبنيا حسب المواصفات المطلوبة التي تناسب عمليتي التعليم والتعلم وأن يراعى ان تكون القاعات الدراسية متسعة ومزودة بالأدوات والأجهزة التعلمية المختلفة والحديثة لمواكبة العصر مما يتلاءم مع الرؤية وأن يشمل على قاعات للأنشطة ومختبرات علمية ومكتبية غنية بالمصادر العلمية الحديثة وتوفير مطاعم تقدم الوجبات الصحية وأن يكون موقع المدرسة مناسبا

روابط ذات صلة

امير الشماليه : قطاع السياحة والتراث الوطني أحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030

امير الشماليه : قطاع السياحة والتراث الوطني أحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030
مدير تعليم الشماليه يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة ودعم المشاريع في المنطقة

مدير تعليم الشماليه يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة ودعم المشاريع في المنطقة
مدير عام التعليم في الحدود الشمالية يتفقد مباني الإدارات النسائية ومركز التدريب

مدير عام التعليم في الحدود الشمالية يتفقد مباني الإدارات النسائية ومركز التدريب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*