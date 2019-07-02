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توقيع اتفاقية بين جمعية البر والخدمات الاجتماعية بينبع ومجموعة مهارة الرقمية

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توقيع اتفاقية بين جمعية البر والخدمات الاجتماعية بينبع ومجموعة مهارة الرقمية

توقيع اتفاقية بين جمعية البر والخدمات الاجتماعية بينبع ومجموعة مهارة الرقمية
http://almnatiq.net/?p=746640
المناطق - ينبع

وقعت اليوم اتفاقية بين جمعية البر والخدمات الاجتماعية الخيرية  بمحافظة ينبع ومجموعة مهارة الرقمية لإدارة المركز الإعلامي والعلاقات العامة للجمعية بتقديم خدمات رقمية نوعية تتماسا مع رؤية المملكة 2030 بتعزيز برامج  المسئولية الاجتماعية التي تخدم العمل الخيري حيث مثل الجمعية محافظ ينبع  رئيس مجلس إدارة الجمعية سعد بن مرزوق السحيمي ومثل مجموعة مهارة الرقمية الرئيس التنفيذي لمجموعة مهارة عبد الوهاب على العمري وبحضور بعض أعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل مجموعة مهارة الرقمية  وتضمنت الاتفاقية إدارة مواقع التواصل الاجتماعي والتغطيات الرقمية وتنظيم مبادرات مجتمعية وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية عن سعادته بالعمل على صقل المهارات الشبابية من خلال أشراك مهاراتهم  في البرامج التنموية للمحافظة .

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