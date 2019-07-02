أمير حائل يرأس الاجتماع الدوري للمحافظين

أمير حائل يرأس الاجتماع الدوري للمحافظين

منطقة حائل
بريطانيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

بريطانيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

أبرز المواد
حرس الحدود: إخلاء بحار هندي من على متن منصة عائمة

حرس الحدود: إخلاء بحار هندي من على متن منصة عائمة

أبرز المواد
“الجوازات” تشارك في تنفيذ مبادرة طريق مكة 1440هـ

“الجوازات” تشارك في تنفيذ مبادرة طريق مكة 1440هـ

أبرز المواد

السودان تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

السودان تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=746659
المناطق - واس

أدانت السودان الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي وأدى إلى إصابة تسعة مدنيين.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم : إن الإصرار على استهداف أمن المملكة العربية السعودية ومهاجمة الأهداف المدنية وتهديد حياة المواطنين المدنيين يمثل استخفافًا بكل الشرائع السماوية والوضعية، وتماديًا في ارتكاب جرائم الحرب وتحديًا للشرعية الدولية وتهديدًا للأمن والاستقرار الدوليين.
وأكد السودان مجددا تضامنه الكامل مع المملكة في وجه هذا الاستهداف الإرهابي، ودعوته المجتمع الدولي لإدانة هذه الهجمات الإرهابية والعمل الجاد للتصدي لها.

روابط ذات صلة

بريطانيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

بريطانيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها
حرس الحدود: إخلاء بحار هندي من على متن منصة عائمة

حرس الحدود: إخلاء بحار هندي من على متن منصة عائمة
“الجوازات” تشارك في تنفيذ مبادرة طريق مكة 1440هـ

“الجوازات” تشارك في تنفيذ مبادرة طريق مكة 1440هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*