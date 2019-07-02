السودان تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

المناطق - واس

أدانت السودان الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي وأدى إلى إصابة تسعة مدنيين.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم : إن الإصرار على استهداف أمن المملكة العربية السعودية ومهاجمة الأهداف المدنية وتهديد حياة المواطنين المدنيين يمثل استخفافًا بكل الشرائع السماوية والوضعية، وتماديًا في ارتكاب جرائم الحرب وتحديًا للشرعية الدولية وتهديدًا للأمن والاستقرار الدوليين.

وأكد السودان مجددا تضامنه الكامل مع المملكة في وجه هذا الاستهداف الإرهابي، ودعوته المجتمع الدولي لإدانة هذه الهجمات الإرهابية والعمل الجاد للتصدي لها.