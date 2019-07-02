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الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها

الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها

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السودان تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

السودان تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

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مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي

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الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها

الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها
http://almnatiq.net/?p=746662
المناطق - واس

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح.
ووصف معاليه الهجوم بالعمل الإرهابي الجبان الذي يتعارض مع القوانين الدولية والقيم والمبادىء الأخلاقية والإنسانية، وهو دلالة على إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت المدنية مما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم وإدانة هذه الأعمال الإجرامية المشينة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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