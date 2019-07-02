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اختتام برنامج التأصيل الشرعي

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اختتام برنامج التأصيل الشرعي

اختتام برنامج التأصيل الشرعي
http://almnatiq.net/?p=746664
المناطق - فضة عطيف

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٠ هجرية برنامج التأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة للقطاعات العسكرية حيث تحدث فضيلة الشيخ محمد بن محمد عكور عن الوسطية والاعتدال في هذا الدين الحنيف وحب الوطن وحقوق ولاة الامر حفظهم الله ثم تحدث فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد النجمي عن حماية الوطن والدفاع عنه وتسليط الضوء على دور المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة
ثم اختتم البرنامج بكلمة لفضيلة مدير عام الفرع الشيخ / أسامة بن زيد المدخلي
الذي شكر جميع المشاركين من القطاعات العسكرية في هذا البرنامج
تلى ذلك توزيع الشهادات على المشاركين

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