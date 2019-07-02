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“الجوازات” تشارك في تنفيذ مبادرة طريق مكة 1440هـ

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“الجوازات” تشارك في تنفيذ مبادرة طريق مكة 1440هـ

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المناطق - واس

تشارك المديرية العامة للجوازات في مبادرة طريق مكة بموسم حج هذا العام 1440هـ من خلال إنهاء إجراءات وصول الحجاج المشمولين بالمبادرة إلى المملكة في المطارات التي يغادرون منها في كل من : إندونيسيا، ماليزيا، تونس، باكستان، وبنجلاديش، وذلك بمتابعة من رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.
ومن المقرّر أن يعمل فريق المديرية العامة للجوازات المكلف بمباشرة مهامه في مطارات الدول المنظمة للمبادرة بكامل تجهيزاته البشرية والفنية على استقبال حجاج بيت الله الحرام المتجهين إلى المملكة قبيل صعودهم الطائرات لفحص وثائق سفرهم وتسجيل جميع البيانات بأنظمة الحاسب الآلي للإسهام في توجههم بإذن الله تعالى فور وصولهم مطارات المملكة إلى مواقع إقامتهم.
وتعكس مبادرة طريق مكة التي تشارك الجوازات في تنفيذها للعام الثالث على التوالي حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الارتقاء بجودة الخدمات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن.

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