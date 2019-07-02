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حرس الحدود: إخلاء بحار هندي من على متن منصة عائمة

حرس الحدود: إخلاء بحار هندي من على متن منصة عائمة
http://almnatiq.net/?p=746675
المناطق - واس

‏تمكن حرس الحدود السعودي يوم الاحد الموافق 1440/10/27ه من اخلاء بحار هندي الجنسية يبلغ من العمر 45 عام من على متن منصة عائمة تسمى ( السلطان ) حاملة العلم الجيبوتي.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم / مسفر بن غنام القريني بأنه في اطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ البحريين لعام 1979م واستمرارا في المهام الانسانية التي يقدمها حرس الحدود و المتمثلة في عمليات البحث والانقاذ

حيث تلقى مركز تنسيق البحث والانقاذ بجدة JMRCC عند الساعة 2358 مساء الأحد 27 شوال البريد الإلكتروني الوارد من ( ALPHARD MARITIME ) التابعة لشركة الأمن البحري الخاصة في سيرلانكا المتضمن وجود مريض هندي الجنسية يبلغ من العمر 45 عام على متن المنصة العائمة ( السلطان ) تحمل علم ( جيبوتي ) حيث تعرض لإصابة بالقدم وطفح جلدي وتقلصات في المعدة مع وجود دم بالبول وإعياء شديد وطلبهم تقديم المساعدة وإخلاء المريض من على متن المنصة العائمة…وعلى الفور تم تحليل المعلومات وتطبيق الإحداثي على مشغل الخرائط الإلكترونية وأتضح أن المنصة تقع شمال غرب المدخل الشمالي لجزيرة فرسان بحوالي (92) ميل بحري وقام المركز بتحديد نقطة التقاء لسفينة حرس الحدود رفحاء

والقاطرة ( STERLING PALM ) تحمل علم ( منغوليا ) والتابعة للمنصة العائمة لاخلاء المريض في حين انه تم توصيل المركز بين العائمة وطبيب لإسداء الرأي الطبي حتى تمت عملية الإخلاء بنجاح ونقل المريض لقاعدة الامير احمد بن عبدالعزيز البحرية بمنطقة جازان والتتسيق مع الجهات المعنية والوكيل الملاحي للسفينة لانهاء الإجراءات وتم التوجه به ونقله الى احد مستشفيات مدينة جيزان بواسطة اسعاف الشؤون الطبية التابع لحرس الحدود لإجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

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