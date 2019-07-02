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بريطانيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

بريطانيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها
http://almnatiq.net/?p=746678
المناطق - واس

أدانت الحكومة البريطانية اليوم بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في بيان: نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث هجوم إرهابي آخر للحوثيين على مطار أبها الدولي، وبأنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، معرباً عن ادانة المملكة المتحدة لهذه الهجمات الإرهابية المشينة.

وأضاف يجب على الحوثيين وقف هذه الهجمات الإرهابية عبر الحدود وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة، والعمل عن كثب مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومن الأهمية بمكان إحراز تقدم قبل دورة مجلس الأمن في 18 يوليه”.

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