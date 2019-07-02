إلغاء رحلة لنائب الرئيس الأمريكي واستدعائه إلى البيت الأبيض بسبب حالة طارئة

المناطق - وكالات

عادت طائرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس التي كانت في طريقها إلى ولاية نيوهامشير حيث جرى استدعائه إلى البيت الأبيض بسبب حالة طوارئ لم تحدد ماهيتها.

وكان بنس من المقرر أن يزور نيوهامشير لبحث مسألة تجارة المخدرات التي تؤرق هذه الولاية الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة.

قال مسئول بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن إلغاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، رحلته إلى ولاية نيو هامبشير، وعودته إلى العاصمة واشنطن لم يكن لأسباب تتعلق بصحته أو صحة الرئيس دونالد ترامب.

كما أضاف المسئول الذي وصفته شبكة “سي إن إن” بالبارز، أن عودة بنس بشكل طارئ ليس لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي أيضًا.

تابع المسئول المقرب من نائب الرئيس الأمريكي حديثه بالقول إن بنس سوف يختار موعد آخر قريب لزيارة الولاية، مشيرًا إلى أن العودة لم تكن لأمر يستدعي المخاوف.