بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم إزاء خرق إيران الاتفاق النووي

بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم إزاء خرق إيران الاتفاق النووي

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بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم إزاء خرق إيران الاتفاق النووي

بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم إزاء خرق إيران الاتفاق النووي
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المناطق - واس

أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودائرة العمل الخارجي الأوروبي عن القلق بشأن خرق إيران الاتفاق النووي.

وقالت المجموعة في بيان نشرته الحكومة البريطانية اليوم “يعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثل السامي عن قلقهم البالغ إزاء إعلان إيران أنها تجاوزت الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب وفقًا لخطة العمل الشاملة المشتركة، وقد أكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المعلومات”.

وأضافت “لقد كنا ثابتين وواضحين أن التزامنا بالاتفاق النووي يعتمد على امتثال إيران الكامل، ونأسف لهذا القرار الذي اتخذته إيران الذي يشكّك في فاعلية أداة مهمة من أدوات عدم الانتشار النووي”.

وحثّت المجموعة إيران على التراجع عن الخطوة والامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تقوّض الاتفاق النووي، مبينة أنها تدرس بشكل عاجل الخطوات التي يمكن اتخاذها بموجب شروط الاتفاقية وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الآخرين ضمن المعاهدة.

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