اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلسي إدارة ناديي الرائد برئاسة فهد المطوع، والفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، لمدة 4 أعوام بعد انتخابهما بواسطة الجمعية العمومية.
وجاء في قرار الاعتماد تسمية علي السنيدي نائباً لرئيس نادي الرائد، وماهر أباحسين نائباً لرئيس الفيحاء.
وضمت عضوية مجلس إدارة نادي الرائد كلاً من: ” أحمد العييري، صالح المرشود، طارق الفرج، ثامر الناصر، عبد العزيز الرشود، عبدالله المشيطي، وسليمان التويجري”. فيما ضمن عضوية مجلس الفيحاء :” ماجد الحربي، أمجد القديري، عثمان الشينيفي، حسام الربيعة.
رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلسي الرائد والفيحاء
اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلسي إدارة ناديي الرائد برئاسة فهد المطوع، والفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، لمدة 4 أعوام بعد انتخابهما بواسطة الجمعية العمومية.
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