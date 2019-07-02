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رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلسي الرائد والفيحاء

رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلسي الرائد والفيحاء
http://almnatiq.net/?p=746716
المناطق - الرياض

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلسي إدارة ناديي الرائد برئاسة فهد المطوع، والفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، لمدة 4 أعوام بعد انتخابهما بواسطة الجمعية العمومية.
وجاء في قرار الاعتماد تسمية علي السنيدي نائباً لرئيس نادي الرائد، وماهر أباحسين نائباً لرئيس الفيحاء.
وضمت عضوية مجلس إدارة نادي الرائد كلاً من: ” أحمد العييري، صالح المرشود، طارق الفرج، ثامر الناصر، عبد العزيز الرشود، عبدالله المشيطي، وسليمان التويجري”. فيما ضمن عضوية مجلس الفيحاء :” ماجد الحربي، أمجد القديري، عثمان الشينيفي، حسام الربيعة.

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