احدث الأخبار

غانا وبنين تلحقان بركب المتأهلين في كأس أفريقيا
أبرز المواد
 رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلسي الرائد والفيحاء
أبرز المواد
 “حادثة الغواصة النووية” تثير قلقا عالميا.. واجتماعات طارئة وإلغاء جداول الأعمال لزعماء روسيا وأمريكا
أبرز المواد
 وفاة نجل حاكم الشارقة في بريطانيا
أبرز المواد
 سامسونغ تعلن عن “نوت 10”.. وتغيير على طريقة أبل
أبرز المواد
 بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم إزاء خرق إيران الاتفاق النووي
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض بالنيابة يتفقد أوقاف جامعة الملك سعود
منطقة الرياض
 وارين بافيت يتبرع بـ 3.6 مليار دولار في خطة التخلص من ثروته
أبرز المواد
 مقتل 14 بحارا من الجيش الروسي بحريق غواصة
أبرز المواد
 الوساطة الأفريقية تدعو إلى عقد مفاوضات مباشرة في السودان
أبرز المواد
 إلغاء رحلة لنائب الرئيس الأمريكي واستدعائه إلى البيت الأبيض بسبب حالة طارئة
أبرز المواد
 أمير حائل يرأس الاجتماع الدوري للمحافظين
منطقة حائل
غانا وبنين تلحقان بركب المتأهلين في كأس أفريقيا

غانا وبنين تلحقان بركب المتأهلين في كأس أفريقيا

أبرز المواد
رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلسي الرائد والفيحاء

رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلسي الرائد والفيحاء

أبرز المواد
“حادثة الغواصة النووية” تثير قلقا عالميا.. واجتماعات طارئة وإلغاء جداول الأعمال لزعماء روسيا وأمريكا

“حادثة الغواصة النووية” تثير قلقا عالميا.. واجتماعات طارئة وإلغاء جداول الأعمال لزعماء روسيا وأمريكا

أبرز المواد
وفاة نجل حاكم الشارقة في بريطانيا

وفاة نجل حاكم الشارقة في بريطانيا

أبرز المواد

غانا وبنين تلحقان بركب المتأهلين في كأس أفريقيا

غانا وبنين تلحقان بركب المتأهلين في كأس أفريقيا
http://almnatiq.net/?p=746719
المناطق - الرياض

لحق المنتخبان الغاني والبنيني بركب المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في مصر، بفوز الأول على غينيا بيساو 2-صفر في السويس، وتعادل الثاني مع الكاميرون حاملة اللقب سلبيا في الإسماعيلية الثلاثاء في السويس في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الأول.

ويدين المنتخب الغاني، حامل اللقب 4 مرات آخرها عام 1982 في ليبيا، بفوزه إلى مدافع رينس الفرنسي عبد الرحمن بابا الذي صنع هدفي الفوز لمهاجم كريستال بالاس الإنجليزي غوردان أيوو ولاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني توماس بارتي في الدقيقتين 46 و72.

وهو الفوز الأول لغانا في دور المجموعات بعد تعادلين متتاليين فأنهت الدور الأول في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف أمام الكاميرون التي كانت ضامنة تأهلها، ونقطتين أمام بنين التي حجزت بطاقتها بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث إلى جانب جمهورية الكونغو الديموقراطية (المجموعة الأولى، 3 نقاط) وغينيا (الثانية، 4 نقاط).

وبتأهل غانا وبنين، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة لثمن النهائي إلى 14 منتخبا بعد مصر وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية (الأولى) ومدغشقر ونيجيريا وغينيا (الثانية) والجزائر والسنغال (الثالثة) والمغرب وكوت ديفوار (الرابعة) ومالي (الخامسة) والكاميرون (السادسة).

وتبقى بطاقتان ستعرف هوية صاحبيهما بعد مباراتي الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة اللتين تقامان لاحقا حيث تلعب موريتانيا مع تونس، ومالي مع أنغولا.

وتتنافس تونس وانغولا (نقطتان لكل منهما) وموريتانيا (نقطة واحدة) على البطاقة الثانية في المجموعة للحاق بمالي (4 نقاط)، كما أن المنتخبات الثلاثة تملك فرصة خطف البطاقة الرابعة الأخيرة للمنتخبات الأربع الأفضل في المركز الثالث.

روابط ذات صلة

رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلسي الرائد والفيحاء

رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلسي الرائد والفيحاء
“حادثة الغواصة النووية” تثير قلقا عالميا.. واجتماعات طارئة وإلغاء جداول الأعمال لزعماء روسيا وأمريكا

“حادثة الغواصة النووية” تثير قلقا عالميا.. واجتماعات طارئة وإلغاء جداول الأعمال لزعماء روسيا وأمريكا
وفاة نجل حاكم الشارقة في بريطانيا

وفاة نجل حاكم الشارقة في بريطانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*