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إدارة المخدرات وجمعية كفى وعيادات التدخين تطلق معارضها التوعوية

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وتخصصي الطائف يدشن مبادرته المجتمعية عن أضرار التدخين والمخدرات

إدارة المخدرات وجمعية كفى وعيادات التدخين تطلق معارضها التوعوية

إدارة المخدرات وجمعية كفى وعيادات التدخين تطلق معارضها التوعوية
http://almnatiq.net/?p=746722
المناطق - عادل الزهراني

افتتح مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور علي حسن الزهراني ومدير إدارة القضايا بإدارة المخدرات بالطائف المقدم نبيل السيد صباح أمس المبادرة المجتمعية التوعوية الخاصة بمعرض وفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات واليوم العالمي للتوعية بأضرار التدخين بحضور مدير برنامج عيادات التدخين بصحة الطائف دخيل الله الثقفي ومسئولة جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين ابتسام الشهري وعدد من القيادات بصحة الطائف والمستشفى.
وشارك بالمعرض الذي يستهدف مراجعي والزوار والمرضى بالمستشفى إدارة مكافحة المخدرات بالطائف وجمعية كفى وبرنامج عيادات التدخين وقسم الخدمة الاجتماعية وإدارة الأمن والسلامة وإدارة التوعية والعلاقات العامة حيث احتوت المعارض على المطبوعات التوعوية والتثقيفية والوقائية إضافة إلى المجسمات الحية حول التداعيات الصحية والاجتماعية والأمنية للمخدرات والتدخين على الفرد والمجتمع كما تناول الفعاليات محاضرات ورسائل وقائية وتوعوية حول أضرار التدخين ومخاطر المخدرات , كما سلط المعرض الضوء على التنظيمات والتحذيرات الخاصة بمخالفات التدخين بالمنشآت الصحية .
ويستمر المعرض والفعاليات على فترتين صباحية من الساعة 8 ص – 1 مساءا ومسائية من الساعة 5- 8 مساءا .

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