“تعليم الليث” يدعو (٧٥) مرشحا ومرشحة لإجراء المقابلات الشخصية وإنهاء إجراءات ترشيحهم

المناطق - عادل الزهراني

دعت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم شؤون المعلمين، المعلمين والمعلمات المرشحين للتدريس بها للعام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ ، والبالغ عددهم “٧٥ ” مرشحا ومرشحة، في مختلف التخصصات العلمية والتربوية ، إلى مراجعتها اعتباراً من يوم غد الأربعاء إلى نهاية دوام بعد غد الخميس ١ / ١١ / ١٤٤٠هـ، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية لهم واستكمال إجراءات ترشيحهم ، وذلك بمقر إدارة التعليم للمعلمين ، وبمجمع الأنشطة الطلابية للمعلمات ، خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

بدوره رحب مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بالمرشحين والمرشحات ، متمنيا لهم كل العون والتوفيق والسداد للمشاركة في زملائهم في الميدان التعليمي لخدمة كافة أبناء وبنات المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمسؤولين عن التعليم في المملكة.

وفي إطار تقديم كافة التسهيلات والإمكانات للمرشحين والمرشحات ، وجه ” الحازمي ” بتوفير سكن مجاني للمعلمين والمعلمات أثناء فترة إقامتهم في المحافظة لإجراء المقابلات الشخصية، و إنهاء إجراءات الترشيح ، حيث تم اختيار بيت الطالب ليكون مقرا لضيافة المعلمين ، واستراحة المعلمات بمجمع ريدان التجاري مقرا لضيافة للمعلمات.

من جانبه أوضح المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي بأن إدارة التعليم لا تألوا جهدا لتسخير كافة إمكانياتها لاستقبال المرشحين والمرشحات بها للوظائف التعليمية، مبينا بأنه تم تشكيل اللجان العاملة، وتهيئة مراكز إجراء المقابلات الشخصية بكافة المستلزمات المطلوبة ، والتنسيق مع المسؤولين في مستشفى الليث لإجراء الكشف الطبي لكافة المرشحين والمرشحات.

وعلى صعيد آخر أهاب مدير شؤون المعلمين الأستاذ عبيد العسافي ، بضرورة الدخول على نظام المقابلات الشخصية لتسجيل مواعيد المقابلة؛ وذلك على الرابط: nt.gta.moe

وطالب المرشحين والمؤشحات بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة؛ وهي كالتالي:

-صور من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.

-صورةمن وثيقة التخرج، مع الأصل للمطابقة.

-صورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة.

-صورة شهادة قياس مع الأصل للمطابقة .

-صورة من الدبلوم التربوي لمن يحملن دبلومًا تربويًّا مع الأصل للمطابقة.

-صورة دبلوم التربية الخاصة مع الأصل للمطابقة .

-صورة شهادة برايل للمكفوفين.

-معادلة الشهادة من الخدمة المدنية لمن تخرجوا من خارج المملكة.

-الحساب البنكي (الآيبان) مصدقا من البنك.