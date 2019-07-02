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الحميدي : نعمل لتعزيز الفرص الاستثمارية في عسير و تشجيع المستثمرين

الحميدي : نعمل لتعزيز الفرص الاستثمارية في عسير و تشجيع المستثمرين

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إدارة المخدرات وجمعية كفى وعيادات التدخين تطلق معارضها التوعوية

منطقة مكة المكرمة

الحميدي : نعمل لتعزيز الفرص الاستثمارية في عسير و تشجيع المستثمرين

الحميدي : نعمل لتعزيز الفرص الاستثمارية في عسير و تشجيع المستثمرين
http://almnatiq.net/?p=746731
المناطق - عسير

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على ضرورة العمل الجماعي لرفع مستوى الاستثمار عبر استقطاب المستثمرين و خلق بيئة استثمارية جاذبة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمنسوبي وكالة الاستثمار بالأمانة ، حيث شدد على أهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين .

فيما شدد على أهمية التعامل مع المستثمرين بما يرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم من الأمانة .

داعيا الجميع بالعمل الجاد وفق تطلعات سمو امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لتكون المنطقة ذات جذاب استثماري و بيئة محفزة للمستثمرين .

و في ذات السياق فإنه قد قامت امانة منطقة عسير بأتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار و ذلك بهدف ارشفة العقود و انهاء و تحصيل الإيرادات و انهاء إجراءات الفرص الاستثمارية بعد ترسيتها و اعتمادها بشكل الكتروني مما سيضمن رفع مستوى الإنجاز و تسهيل الإجراءات . .

فيما سيتضمن النظام أيضا انهاء جميع إجراءات المستثمرين بشكل الكتروني مما سيساعد على تحسين عمل إدارات الاستثمار و توثيقها و فق خطة التحول الالكتروني للأمانة .

يذكر بأن هذه الخطوة جاءت تماشيا مع توجه الوزارة لزيادة الشفافية، وأتمته جميع الإجراءات و تتبعها لحين انتهائها الجدير بالذكر فان الأمانة طرحت أكثر من 573 فرصة استثمارية مؤخرا .

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