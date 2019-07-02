احدث الأخبار

مكتبة الملك عبدالعزيز تستعد لإطلاق مكتبة الناشئة
أبرز المواد
 المجتمع الدولي يتجاهل أزمة مليون لاجئ من مسلمي الروهينجا في بنجلاديش
أبرز المواد
 انتهاء العمل في مطار بكين.. صالة سفر بحجم 140 ملعب كرة قدم
أبرز المواد
 أمانة عسير تعتمد عربات نظافة جديدة
منطقة عسير
 إعلان نتائج الفرز الأول للطلاب وبدء تأكيد القبول ونهايته عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد لطلاب منطقة الرياض
أبرز المواد
 أمريكا تدين الهجوم على مطار أبها: نقف بحزم مع المملكة ضد التهديدات الحوثية
أبرز المواد
 الحميدي : نعمل لتعزيز الفرص الاستثمارية في عسير و تشجيع المستثمرين
منطقة عسير
 الإمارات تنفي ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في ليبيا
أبرز المواد
 “تعليم الليث” يدعو (٧٥) مرشحا ومرشحة لإجراء المقابلات الشخصية وإنهاء إجراءات ترشيحهم
منطقة مكة المكرمة
 إدارة المخدرات وجمعية كفى وعيادات التدخين تطلق معارضها التوعوية
منطقة مكة المكرمة
 غانا وبنين تلحقان بركب المتأهلين في كأس أفريقيا
أبرز المواد
 رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلسي الرائد والفيحاء
أبرز المواد
مكتبة الملك عبدالعزيز تستعد لإطلاق مكتبة الناشئة

مكتبة الملك عبدالعزيز تستعد لإطلاق مكتبة الناشئة

أبرز المواد
المجتمع الدولي يتجاهل أزمة مليون لاجئ من مسلمي الروهينجا في بنجلاديش

المجتمع الدولي يتجاهل أزمة مليون لاجئ من مسلمي الروهينجا في بنجلاديش

أبرز المواد
انتهاء العمل في مطار بكين.. صالة سفر بحجم 140 ملعب كرة قدم

انتهاء العمل في مطار بكين.. صالة سفر بحجم 140 ملعب كرة قدم

أبرز المواد
أمانة عسير تعتمد عربات نظافة جديدة

أمانة عسير تعتمد عربات نظافة جديدة

منطقة عسير

إعلان نتائج الفرز الأول للطلاب وبدء تأكيد القبول ونهايته عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد لطلاب منطقة الرياض

إعلان نتائج الفرز الأول للطلاب وبدء تأكيد القبول ونهايته عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد لطلاب منطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=746739
المناطق - واس

أوضحت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أن بوابة القبول الموحد ستعلن يوم الخميس 01/11 أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأول عبر بوابة القبول الموحد للطلاب والذي يمثل المرشحين للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.
وسيبدأ تأكيد القبول عبر البوابة يوم الخميس 01/11 ، وينتهي الساعة (12) ظهراً من يوم الاثنين 05/11/1440هـ ، وعلى الطلاب المقبولين المبادرة إلى تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.
كما نوهت اللجنة إلى أن هناك فرزاً أخيراً للطلاب ستعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد للطلاب في يوم الخميس 1440 / 11 / 8 هـ، والذي يمثل جميع المرشحين للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة.

روابط ذات صلة

مكتبة الملك عبدالعزيز تستعد لإطلاق مكتبة الناشئة

مكتبة الملك عبدالعزيز تستعد لإطلاق مكتبة الناشئة
المجتمع الدولي يتجاهل أزمة مليون لاجئ من مسلمي الروهينجا في بنجلاديش

المجتمع الدولي يتجاهل أزمة مليون لاجئ من مسلمي الروهينجا في بنجلاديش
انتهاء العمل في مطار بكين.. صالة سفر بحجم 140 ملعب كرة قدم

انتهاء العمل في مطار بكين.. صالة سفر بحجم 140 ملعب كرة قدم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*