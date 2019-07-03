مكتبة الملك عبدالعزيز تستعد لإطلاق مكتبة الناشئة

المناطق - الرياض

في خطوة معرفية جديدة تستعد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لإطلاق مكتبة الناشئة والتي تسعى من خلالها إلى إكساب الناشئة من عمر عشر سنوات الى ثمانية عشر سنة مجموعة من المهارات الحياتية اللازمة المكملة لبناء الشخصية المتوازنة والقيادية,وتنمية المعرفة الانسانية ومهارات البحث والمطالعة.

وتهدف مكتبة الناشئة لتنمية المعرفة الانسانية والمهارات الابداعية وتحفيز الناشئة في مجال البحث والمعرفة وتنمية قدراتهم والاطلاع على العلوم المتنوعة.

كما تهدف الى المساهمة في تحقيق الوعي بأهمية القراءة والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع ، إضافة لاستثمار طاقات الناشئة وتقديم برامج وفعاليات جاذبة ودورات تدريبية هادفة .

وترتكز مكتبة الناشئة على توفير مصادر المعلومات بشتى انواعها الورقية والرقمية وتنظيمها بصورة تكفل سهولة الوصول إليها والاستفادة من محتواها وتنوع وتنمية مصادر المعلومات الموثوقة .

وتتكون مكتبة الناشئة والتي صممت بشكل يتماهى مع رغبات الفئة العمرية المستهدفة من قاعة القراءة والاطلاع ومصادر معلومات ( كتب _ مجلات _ موسوعات ) ومراكز بحثية ومواد سمعية بصرية وعرض سينمائي ومرسم للفنون التشكيلية والعاب ذهنية وحركية .

وقال نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة سعادة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد : انطلقت فكرة انشاء مكتبة خاصة بالناشئة استكمالا للدور الريادي الذي تقوم به مكتبة الملك عبدالعزيز في نشر الثقافة وتوسيع دائرة خدماتها في صناعة المعرفة لهذه الفئة العمرية لربطها بمعامل الثقافة الحقيقية لاتاحة الفرص امام حاجات الموهوبين وتطويرها وتعزيز روح القيادة والعمل المشترك والخدمة المجتمعية، حيث تم انشاء مكتبات نسائية ومكتبات رجالية ومكتبات للأطفال والآن برزت الحاجة لإنشاء مكتبة للناشئة وهذا ما تحقق بفضل الله ثم بالدعم الذي تجده مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من قيادتنا الرشيدة- أيدها الله – لتسخير كل إمكانات المكتبة لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير ما لديها في سبيل دعم القطاع الثقافي والمعرفي .